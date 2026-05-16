Синоптик Шувалов спрогнозировал осадки и невысокую температуру в Сочи

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что в городе-курорте Сочи в ближайшие дни ожидаются осадки и понижение температуры.

По словам эксперта, с высокой вероятностью территорию накроют дожди.

«Перерыв с осадками наступит во второй половине дня в воскресенье и продлится в понедельник», — заявил он.

Во вторник город снова ожидают дожди. Температура в эти дни будет колебаться в пределах +15…+20 градусов.

Синоптик подчеркнул, что перспектив улучшения погоды в Сочи в ближайшее время не предвидится.