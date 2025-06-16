Синоптик Шувалов спрогнозировал новые подтопления в Сочи

Штормовая погода с сильными ливнями в Сочи сохранится до первой половины вторника. Из-за этого не исключены новые подтопления. Об этом сайту телеканала « Звезда » сообщил синоптик Александр Шувалов.

«Зона наиболее интенсивных осадков отойдет во вторник в первую половину дня от курортного города. Думаю, что это в целом не критично», — отметил специалист.

По его словам, в отдельных районах города не исключены подтопления. В ближайшие дни город накроют ливни, грозы и град. Осадки прекратятся в среду, 18 июня, рассказал синоптик.