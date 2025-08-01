Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди и прохладу в августе в Свердловской области

Жителям Свердловской области не стоит рассчитывать на жаркий август — месяц ожидается дождливым и прохладным. Такое заявление сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщило Ura.ru .

По данным синоптика, в первую декаду месяца днем температура будет колебаться в пределах +20…+23 градусов, а ночью — опускаться до +15 градусов. С 5 августа в регионе ожидаются ежедневные дожди различной интенсивности.

Во второй декаде температура опустится еще ниже: днем — +15…+19 градусов, ночью — +10…+15 градусов. При этом количество осадков уменьшится. В третьей декаде прогнозируется потепление, добавил RT.