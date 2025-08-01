Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди и прохладу в августе в Свердловской области

Жителям Свердловской области не стоит рассчитывать на жаркий август — месяц ожидается дождливым и прохладным. Такое заявление сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщило Ura.ru.
По данным синоптика, в первую декаду месяца днем температура будет колебаться в пределах +20…+23 градусов, а ночью — опускаться до +15 градусов. С 5 августа в регионе ожидаются ежедневные дожди различной интенсивности.
Во второй декаде температура опустится еще ниже: днем — +15…+19 градусов, ночью — +10…+15 градусов. При этом количество осадков уменьшится. В третьей декаде прогнозируется потепление, добавил RT.
Берега 5 водоемов очистили в Ленинском округе
Еще 20 тысяч заявок на ордеры для проведения земляных работ подали в Подмосковье
Организацию в Чехове оштрафовали на 500 тыс. рублей по постановлению прокуратуры
Главный нарколог Подмосковья напомнил ключевые правила сохранения здоровья печени
Санитарную рубку деревьев провели в парках Ленинского округа
Ветерану войны, выдворенному из Латвии, вручили российский паспорт
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте