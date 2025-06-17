Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди и похолодание в Европейской части России

Синоптик отметил, что первая половина месяца не порадовала жителей Европейской части России высокими температурами, и такая ситуация продолжится и во второй половине июня.

«Вторая половина июня, скорее всего, по осадкам будет такой же обильной. А вот по температуре, скорее всего, окажется ниже климатической нормы на 1-3 градуса», — предупредил специалист.

По словам эксперта, по-настоящему летняя погода придет не раньше начала июля.