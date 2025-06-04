Синоптик Шувалов сообщил о необычно теплой погоде в Сибири

В первые дни летнего сезона в сибирских городах зафиксированы более высокие температурные показатели, чем на популярных курортах у Черного моря. Об этом в интервью RT упомянул Александр Шувалов, возглавляющий прогностический центр «Метео».
По его словам, в течение недели в Новосибирске, Омске и Барнауле ожидается потепление до +27...+30 градусов, тогда как в Сочи и Геленджике столбики термометров покажут лишь +20...+23 градуса.
Эксперт отметил, что вскоре ситуация изменится: уже в субботу в Омске прогнозируется снижение на 8-9 градусов, а в воскресенье похолодание с грозами дойдет до Новосибирска, возможно, сопровождаясь градом и шквалистым ветром. В то же время на черноморском побережье начнется потепление до +26...+28 градусов.
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