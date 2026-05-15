Синоптик Шувалов сообщил, что в Москве и области ожидается жара до +31 градуса

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что начало следующей недели в столичном регионе будет жарким.

«Наиболее жаркая погода ожидается в столичном регионе в начале следующей недели. Это будет очень теплая погода», — заявил он.

С понедельника по среду температура воздуха в Москве может подняться до +27…+29 градусов. В некоторых районах юго-восточной части Московской области, включая Коломну и Каширу, прогнозируется до +31 градуса. Шувалов также добавил, что в эти дни не ожидается осадков.