Синоптик Шувалов сообщил, что температурные скачки продлятся в Москве до начала февраля

Несмотря на прогнозы, потепление в Москве и Московской области будет недолгим. В начале февраля в столичном регионе снова ударят морозы. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью « Ридусу ».

По словам эксперта, вместо оттепели, которую синоптики обещали на последнюю неделю января, москвичей ждет лишь небольшое повышение температуры, и то ненадолго.

«В первую очередь нас на неделе ждут снегопады и ослабление морозов. Но не до потепления, а до –5…–10 градусов», — предупредил специалист.

Шувалов подчеркнул, что подобные температурные скачки будут продолжаться в Москве и Подмосковье до первой пятидневки февраля включительно.