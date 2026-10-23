Синоптик Шувалов сообщил, что на выходных в Москве будет до 12 градусов тепла

На предстоящих выходных, 11 и 12 октября, в Москве сохранится теплая погода без осадков. Об этом в беседе с Zvezdanews рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, температура воздуха будет на 2–4 градуса выше климатической нормы для этих дней октября. Ночью в Москве и Подмосковье ожидается от 1 до 4 градусов тепла, днем воздух прогреется до 10–12 градусов.

В пятницу в столице возможны отдельные кратковременные дожди, но они будут небольшими и быстро закончатся, отметил специалист. В субботу и воскресенье осадков не ожидается.

«Солнце на небе, правда в облаках, и температура вполне комфортная для прогулок на природе», — подытожил Шувалов.