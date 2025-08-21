Синоптик Шувалов сообщил, что курортный сезон в Сочи и Крыму продлится до начала октября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма по-прежнему комфортно для отдыхающих.

«Сейчас в Крыму и Сочи хорошая погода. Дождями там, кажется, и не пахнет до конца августа. В Сочи температура — порядка +25...+27 градусов, в Крыму — до +30 градусов. Солнечная погода до конца этого месяца», — пояснил он.

По мнению эксперта, курортный сезон в этих регионах продлится до конца сентября — начала октября.

«До этого будет хорошая погода с очень значительной температурой воздуха, и достаточно высокой и комфортной температурой воды для купания», — подчеркнул Александр Шувалов.