Синоптик Шувалов сообщил, что холода до −10 градусов продлятся в Москве до середины апреля

Новый удар морозов в Москве и Московской области в ночь с 8 на 9 марта не станет последним. Холода будут возвращаться вплоть до середины апреля, сообщил «Ридусу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Шувалов отметил, что центр тяжести предстоящего похолодания сместится на восток — в Поволжье, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск. Там в ночь на 9 марта не исключены морозы до −25 градусов.

«А Подмосковье, что называется, чиркнет немного», — добавил синоптик.

Метеоролог отметил, что резкие похолодания будут периодически случаться в столичном регионе до конца марта и даже в апреле.

«Мы не гарантированы от возвращения холодов не только во второй половине марта, но и в первой половине апреля. И морозы до минус 10 градусов вполне вероятны», — сказал Шувалов.

При этом, по его словам, все предстоящие понижения температуры будут очень кратковременными.