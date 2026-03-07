Синоптик Шувалов сообщил, что холода до −10 градусов продлятся в Москве до середины апреля
Новый удар морозов в Москве и Московской области в ночь с 8 на 9 марта не станет последним. Холода будут возвращаться вплоть до середины апреля, сообщил «Ридусу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Шувалов отметил, что центр тяжести предстоящего похолодания сместится на восток — в Поволжье, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск. Там в ночь на 9 марта не исключены морозы до −25 градусов.
«А Подмосковье, что называется, чиркнет немного», — добавил синоптик.
Метеоролог отметил, что резкие похолодания будут периодически случаться в столичном регионе до конца марта и даже в апреле.
«Мы не гарантированы от возвращения холодов не только во второй половине марта, но и в первой половине апреля. И морозы до минус 10 градусов вполне вероятны», — сказал Шувалов.
При этом, по его словам, все предстоящие понижения температуры будут очень кратковременными.