Синоптик Шувалов сообщил, что 12 февраля в Москве и Подмосковье ожидается снегопад

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в четверг, 12 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается снегопад. Синоптик предупредил россиян в беседе с RT , что в конце рабочей недели может выпасть пять-восемь см снега.

Шувалов отметил, что снег станет предвестником потепления.

«Если говорить о Москве и Московской области, в четверг (12 февраля) в область придет фронтальная зона с юга. То есть будет снег довольно хороший, пять-восемь см», — сказал он.

Согласно прогнозу, 12 февраля температура в Москве составит от -2 до -6 градусов. Затем ожидается повышение температуры: в пятницу (13 февраля) — 0 градусов, а в субботу — от 0 до +2 градусов. Из-за потепления сугробы потеряют в высоте от 5 до 10 см.

«В воскресенье (15 февраля) ожидается, к сожалению, новое усиление морозов. И в воскресенье к вечеру -10…-15 градусов гарантированы», — заключил собеседник.