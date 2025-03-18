Синоптик Шувалов: снег задержится в Москве до 21 марта

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в российской столице закончится снег. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам синоптика, небольшой снежный покров сохранится в городе до пятницы, 21 марта. Как отметил специалист, на Московский регион окажет влияние теплый фронт, принадлежащий циклону, который проходит по северным областям.

«Небольшие осадки в виде мокрого снега могут быть, но это будет знак по повышению температуры», — добавил эксперт.

Шувалов подчеркнул, что всю неделю атмосферное давление будет немного выше нормы с небольшими колебаниями. Ветер усилится в среду, ожидаются ночные морозы.