Синоптик Шувалов: снег и небольшие морозы вернутся в Москву в начале февраля
В первые дни февраля в Москву вернется зимняя погода. Месяц начнется со снега и небольших морозов. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов в интервью сайту телеканала «Звезда».
По словам специалиста, ночью в начале февраля столбик термометра местами может опуститься до -7 градусов, а днем — подняться только до -1 градуса.
Шувалов также отметил, что к 5 февраля высота снежного покрова в Москве и в отдельных частях региона увеличится до 5–10 сантиметров.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в феврале ожидается лишь один или два эпизода с двузначными отрицательными значениями температуры.
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