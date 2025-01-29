Синоптик Шувалов: снег и небольшие морозы вернутся в Москву в начале февраля

В первые дни февраля в Москву вернется зимняя погода. Месяц начнется со снега и небольших морозов. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов в интервью сайту телеканала «Звезда» .

По словам специалиста, ночью в начале февраля столбик термометра местами может опуститься до -7 градусов, а днем — подняться только до -1 градуса.

Шувалов также отметил, что к 5 февраля высота снежного покрова в Москве и в отдельных частях региона увеличится до 5–10 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в феврале ожидается лишь один или два эпизода с двузначными отрицательными значениями температуры.