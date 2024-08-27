Синоптик Шувалов рассказал, в Москве похолодает в ночь с четверга на пятницу

Жаркая обстановка в Москве, когда температура воздуха достигает 30 градусов, вызвана антициклоном, который пришел с юго-запада Европы. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что в столицу поступает воздух с юго-запада и юга, включая Балканы и Черноморье, где фиксируются очень высокие температуры.

Синоптик добавил, что, скорее всего, эта жара закончится завтра, и с четверга по пятницу погода станет более прохладной. На смену текущему жаркому антициклону придет новый, имеющий балтийское происхождение. В первые два дня, пока воздух будет нагреваться, температура снизится до 23-26 градусов.

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