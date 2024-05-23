Синоптик Шувалов рассказал о влиянии двух скандинавских циклонов на погоду в конце мая в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что на погоду в конце мая в Москве и Московской области повлияют два скандинавских циклона.

В регион придет холодный воздух и низкие температуры.

«Четверг будет самым прохладным днем: с утра может быть три-восемь градусов тепла, днем ожидается 17-19 градусов. В начале следующей недели еще один „заморский гость“ посетит европейскую часть России», — предупредил эксперт.

До конца мая в российской столице будут переодически идти небольшие дожди, добавил Шувалов.