Синоптик Шувалов рассказал, что жара сохранится в Европейской части России еще пару дней

Россиян ожидает стабильное тепло без существенных осадков в ближайшие дни. Температура воздуха в центральной части Европейской России составит порядка плюс 28–30 градусов. Об этом сообщил метеоролог Александр Шувалов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Синоптик уточнил, что небольшой дождь возможен лишь на юге, преимущественно в Брянской, Курской, Смоленской и Орловской областях, однако осадки будут незначительными и кратковременными.

Что касается севера, в частности Архангельской и Вологодской областей, жители тоже смогут насладиться теплой погодой, температура здесь повысится до +30...+32 градусов днем, а вечером снизится до комфортных 15–20 градусов тепла.

Значительное изменение погоды в ближайшее время маловероятно, россиянам предстоит наслаждаться сухим и солнечным летом еще несколько дней подряд, резюмировал Шувалов.