Синоптик Шувалов рассказал, что во время выпускных в Москве и Петербурге осадков не будет

Выпускные в Москве и Санкт-Петербурге пройдут без осадков. Температура воздуха 28 июня поднимется до +28 градусов. Об этом ИА НСН сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Петербурге местами воздух прогреется до +29 градусов.

«Очень теплая погода ждет выпускников этого года в средней полосе России, на северо-западе и на юге. В Санкт-Петербурге на 28 июня ожидается +27…+29 градусов днем, до +28 градусов днем ожидается в Москве и Подмосковье», — процитировал RT Шувалова.

На Урале в день проведения выпускных столбики термометров будут показывать до +20 градусов.

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