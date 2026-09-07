Синоптик Шувалов рассказал, что в Москве на смену похолоданию придет теплая погода до +24 градусов

Метеоролог Александр Шувалов в разговоре с сайтом Zvezdanews сообщил, что погода в Москве начнет улучшаться с середины недели.

По прогнозам, начало недели останется прохладным. В понедельник и вторник возможны дожди. Ночью температура составит от +5 до +10 градусов, а днем — около +12…+14 градусов.

Перелом в погоде ожидается в среду. После прохладной ночи с температурой от +3 до +8 градусов воздух днем прогреется до +20 градусов.

«В четверг будет +23…+24 градуса тепла без осадков, много солнца», — отметил синоптик.

В пятницу и субботу не исключены небольшие кратковременные дожди, но температура не будет столь низкой — около +18…+20 градусов днем.