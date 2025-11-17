Синоптик Шувалов рассказал, что в Москве 18 ноября ожидается потепление до +11 градусов

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что днем во вторник, 18 ноября, в Москве и Московской области возможно повышение температуры. Однако затем показатели уйдут к нулю.

По словам эксперта, стоит ожидать дождь. Шувалов также предупредил о резких скачках давления в течение недели. Атмосферное давление в ночь на вторник составит 730 миллиметров ртутного столба, в среду поднимется до 745 миллиметров, а к концу недели — до 750 миллиметров.

«В переходной фазе может быть мокрый снег в ночь на вторник. Не исключены, но с не очень высокой вероятностью, ледяные дожди», — сказал специалист.

Синоптик отметил, что во вторник в Москве днем температура будет в пределах +7…+9 градусов, а на юге области не исключено +10…+11 градусов. Эти значения будут сопровождаться сильным ветром. К вечеру вторника температура опустится до +2…+3 градусов, а в ночь на среду — до 0…-5 градусов. Со среды по пятницу дневная температура в столичном регионе будет около 0 градусов, подчеркнул Шувалов.