Синоптик Шувалов рассказал, что температура в Москве достигнет 24 градусов к пятнице
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился с RT прогнозом погоды на текущую неделю в Москве.
Шувалов отметил, что вторник станет самым холодным днем.
«Мы должны пройти холодную ямку. Самым холодным днем будет вторник — температура понизится до +15 градусов. И это будет самый дождливый день», — пояснил он.
Специалист добавил, что со среды дожди начнут постепенно прекращаться, а температура воздуха начнет повышаться.
Выходные тоже обещают быть хорошими, заключил Александр Шувалов.