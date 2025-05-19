Синоптик Шувалов рассказал, что температура в Москве достигнет 24 градусов к пятнице

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился с RT прогнозом погоды на текущую неделю в Москве.

Шувалов отметил, что вторник станет самым холодным днем.

«Мы должны пройти холодную ямку. Самым холодным днем будет вторник — температура понизится до +15 градусов. И это будет самый дождливый день», — пояснил он.

Специалист добавил, что со среды дожди начнут постепенно прекращаться, а температура воздуха начнет повышаться.

Выходные тоже обещают быть хорошими, заключил Александр Шувалов.