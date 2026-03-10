Синоптик Шувалов рассказал, что снежный покров в Москве уменьшится вдвое за неделю

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в беседе с RT , что в течение текущей недели снежный покров в Москве уменьшится примерно на 50% из-за прихода теплого воздуха с запада.

По словам эксперта, повышение температуры уже почувствуют в Казани в среду, 11 марта, а в четверг положительные температуры придут на смену морозам в Екатеринбурге. В центральных областях по ночам температура будет в пределах -1…-3 градусов, а в Москве — около 0 градусов.