Синоптик Шувалов рассказал, что при тропическом ливне может выпасть до 120 мм осадков

Тропические дожди или мегаливни — это, по большей части, названия, которыми привлекают внимание журналисты. Об этом НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он объяснил, что тропический ливень — это ситуация, когда выпадает до 120 миллиметров осадков.

«Надо понимать, что очень сильные ливни — это когда более 50 миллиметров осадков, больше 30 миллиметров. Тропические ливни дают именно этот диапазон — от 30 до 100 или даже до 120 миллиметров», — отметил синоптик.

Он добавил, что по сути разница между видами ливней состоит именно в этом количестве выпадаемых осадков.

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