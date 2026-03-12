Синоптик Шувалов рассказал, что москвичам не стоит ждать спадов температуры в течение недели

В течение предстоящей недели в Москве не предвидится значительного снижения температуры. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT .

Синоптик сообщил, что теплая погода сохранится как минимум до 18–19 марта.

«Примерно до конца второй декады марта погода нас не будет баловать разнообразием», — добавил он.

По словам специалиста, дневные температуры будут колебаться около +10 градусов, а ночные — около 0 градусов. Осадков в этот период не ожидается.