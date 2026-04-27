Синоптик Шувалов рассказал, что лето 2026 года будет с пиками тепла и провалами в холод
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в пресс-центре ИА НСН, какое лето ожидает россиян в 2026 году.
По его словам, сезон обещает быть очень контрастным: с периодами сильной жары и заметными похолоданиями.
«Я думаю, будут довольно существенные колебания», — подчеркнул специалист.
Эксперт также спрогнозировал мощные ливни между соответствующими периодами.
