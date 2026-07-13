Синоптик Шувалов рассказал, что бывший тайфун «Бави» принесет сильные осадки на Дальний Восток

Бывший тайфун «Бави» вместе с забайкальским циклоном создает мощный вихрь на юге Дальнего Востока. Об этом ИА НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Приморском и Хабаровском краях прогнозируется значительное количество осадков, которое может сильно превысить средние показатели по Центральной России. В некоторых районах Приморского края ожидается до 100 мм осадков, сообщил эксперт.

Ранее в пресс-центре ИА НСН эксперт заявил, что за прошедшие выходные в Москве и области не было ураганов и смерчей, но в некоторых местах за два дня выпала месячная норма осадков.