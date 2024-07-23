Синоптик Шувалов предупредил жителей Кубани об опасности выхода смерчей на сушу

Ослабление жары принесет в Краснодарский край существенные и очень сильные осадки. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

По его словам, в ближайшие дни регион накроют мощные ливни. Результатом может стать кратковременный подъем уровня воды в малых реках.

Кроме того, эксперт предупредил об опасности выхода смерчей на сушу. Атмосферный вихрь способен формировать высокие волны до нескольких метров в высоту.

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