Синоптик Шувалов предупредил о вероятности ливней и оползней в районе Сочи

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о вероятности ливней, оползней и подтоплений в районе Сочи. В беседе с RT он отметил, что «перелом в погоде будет происходить с севера на юг.

Так идет фронтальная зона. Она заденет и черноморское побережье. Основной перепад температур придется на четверг».

По словам синоптика, на юге России температура воздуха снизится с +25…+27 градусов до +20…+22 градусов.

«На юге это будет сопровождаться хорошими дождями. Особенно сильные дожди ливневого характера ожидаются на черноморском побережье, на участке Сочи — Туапсе. Здесь возможны и ливни, и оползни, и подтопления», — предупредил Шувалов.

За двое суток — в четверг и пятницу — в этом регионе может выпасть до половины месячной нормы осадков. Тем не менее, по словам эксперта, «с завершением курортного сезона не будем пока торопиться. После дождей будет еще хорошая погода».