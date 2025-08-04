Синоптик Шувалов предупредил о сильных осадках в Москве и области

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью RT заявил, что предстоящий ливень может вызвать локальные подтопления в Москве и области.

«В Москве местами могут создаваться ситуации, когда придется ходить по колено, а то и по пояс в воде. Но это будут низины. Это не будет повсеместно. Осадки, скорее всего, будут неравномерно распределены», — сообщил он.

Шувалов уточнил, что наиболее интенсивные дожди ожидаются днем в понедельник, 4 августа, и ранним утром во вторник, 5 августа, с 03:00 до 06:00.

«В основном ожидается, что максимальное количество осадков будет на западе Московской области: Кубинка, Звенигород, Клин. Там будет до 60 мм осадков, то есть 75% месячной нормы. В Москве тоже значительное количество осадков, а местами — очень много», — добавил специалист.