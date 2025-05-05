Синоптик Шувалов предупредил о прохладной погоде в европейской части России

Синоптик Александр Шувалов заявил в беседе с сайтом телеканала « Звезда », что холода продержатся в европейской части России примерно до конца недели.

По словам эксперта, до 11-13 мая значительная часть указанной территории останется под влиянием пониженных температур, характеризующихся холодовыми аномалиями.

«Дневная температура будет держаться в районе 9-14 градусов тепла», — добавил специалист.

Синоптик также отметил, что в соответствующий период не ожидается сильных осадков, но есть вероятность ветра со скоростью 17 метров в секунду.