Синоптик Шувалов предупредил о прохладной погоде в европейской части России
Синоптик Александр Шувалов заявил в беседе с сайтом телеканала «Звезда», что холода продержатся в европейской части России примерно до конца недели.
По словам эксперта, до 11-13 мая значительная часть указанной территории останется под влиянием пониженных температур, характеризующихся холодовыми аномалиями.
«Дневная температура будет держаться в районе 9-14 градусов тепла», — добавил специалист.
Синоптик также отметил, что в соответствующий период не ожидается сильных осадков, но есть вероятность ветра со скоростью 17 метров в секунду.
Уголовное дело о применении насилия к сотрудникам ДПС в Лотошине направили в суд
Глава Раменского округа проверил состояние двора на Крымской улице
Сотрудники МЧС устранят последствия непогоды еще в 6 округах Подмосковья
Подмосковным ветеранам напомнили о бесплатном такси
Именную табличку установили на доме ветерана Риммы Дорофеевой в Орехово-Зуеве
Трамп допустил уступки территорий России для прекращения конфликта на Украине
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте