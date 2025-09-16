Синоптик Шувалов предупредил о кратковременных дождях в Москве и Подмосковье

«В центральных областях в четверг сложится двоякая ситуация. Я бы сказал, что повсеместно дождей не будет. Регионы на юго-востоке и востоке — Владимир, Рязань, Липецк, Тамбов — они вообще обойдутся без осадков», — пояснил синоптик.

В западной половине региона и в центре местами ожидаются дожди, добавил он.

«В Москве и Подмосковье будут, скорее всего, местами кратковременные дожди. Но самое важное тут не дожди, а понижение температуры из-за прихода другой воздушной массы», — отметил Шувалов.

По его словам, температура в Москве в пятницу и субботу может опуститься до +15 градусов. «И ожидаем, естественно, понижения давления. В пятницу оно понизится до 739—740 мм ртутного столба, то есть станет ниже нормы», — подытожил специалист.