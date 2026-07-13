Синоптик Шувалов предупредил о дождливой погоде на Урале и в Западной Сибири
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре ИА НСН заявил, что засуха России этим летом не грозит.
По словам эксперта, на Урале и в Западной Сибири ожидается дождливая погода.
«Очень дождливая погода будет в Приморском крае и в восточных районах Хабаровского края. Местами могут быть осадки до 100 миллиметров за сутки, а в отдельные часы — до 40 миллиметров», — отметил синоптик.
Он также добавил, что жара с редкими осадками прогнозируется только на юге Западной Сибири, а минимальные осадки выпадут на юге европейской части страны.