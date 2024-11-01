Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резком понижении атмосферного давления в столице

В пятницу, 1 ноября, в российской столице ожидается резкое понижение атмосферного давления. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Несмотря на достаточно теплую погоду, во второй половине дня в городе начнется дождь. В субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, осадков в Москве не прогнозируется.

«Ныряющий циклон с Ботнического залива, с юго-северной части, и уже за сутки проходит от Великого Новгорода до Брянска, затем сюда приходит», — сказал специалист.

Шувалов предупредил, что этот циклон принесет с собой много снега. Температура воздуха будет равна 0 градусов.