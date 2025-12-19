Синоптик Шувалов предупредил москвичей о предстоящем похолодании

В понедельник, 22 декабря, погода в Москве изменится из-за прихода холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT .

Как отметил синоптик, до понедельника, 22 декабря, в столице будет держаться температура около 0 градусов.

«С севера подойдет холодный атмосферный фронт. Он в первой половине дня пройдет Москву, после чего начнется понижение температуры», — добавил Шувалов.

К вечеру понедельника температура опустится до -5…-7 градусов. Пик похолодания придется на вторник, когда днем ожидается -10…-12 градусов, а ночью, возможно, до -13…-15 градусов на востоке Московской области.