Синоптик Шувалов предупредил москвичей о почти рекордно высоком давлении в выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Москвы о похолодании с четверга, 15 января. Об этом сообщил RT .

По словам синоптика, пик стужи придется на выходные. Так, в ночные часы столбики термометров в области могут опуститься до -25 градусов, в столице — до -20 градусов.

Специалист также спрогнозировал существенный рост давления в конце недели — до 770–775 мм. Такое значение он назвал практически рекордным.