Синоптик Шувалов предупредил москвичей о морозах в выходные
В грядущие выходные на Москву снова обрушатся морозы. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, днем в субботу и воскресенье столбили термометров опустятся до отметки в -10 градусов, ночью будет еще холоднее.
Шувалов добавил, что период сильных снегопадов в столице подошел к концу. Во второй половине недели осадки еще будут, но умеренные.
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