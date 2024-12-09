Синоптик Шувалов предупредил москвичей о морозах в выходные

В грядущие выходные на Москву снова обрушатся морозы. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, днем в субботу и воскресенье столбили термометров опустятся до отметки в -10 градусов, ночью будет еще холоднее.

Шувалов добавил, что период сильных снегопадов в столице подошел к концу. Во второй половине недели осадки еще будут, но умеренные.