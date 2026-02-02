Синоптик Шувалов предупредил москвичей о морозах в первой половине февраля

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что отступление морозной погоды в Москве, скорее всего, стоит ожидать во второй половине февраля.

По словам синоптика, на этой неделе ночью температура в столице будет колебаться в пределах -20…-25 градусов. Днем в пятницу и субботу есть вероятность небольшого повышения до -10…-15 градусов.

Как пояснил специалист, морозная погода действительно отступит к концу недели, однако затем может вернуться. Предполагается, что во второй половине месяца температура будет близка к норме.