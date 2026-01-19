Синоптик Шувалов предупредил москвичей о морозах до -25 градусов в выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о возможном усилении морозов в столичном регионе во второй половине текущей недели. Об этом сообщил RT .

По его словам, до среды, 21 января, в Москве ожидаются умеренные морозы в пределах –5…–7 градусов и очень слабый снег. Однако со среды температура начнет снижаться.

«Пик похолодания в Москве придется на выходные. И это будут ночные температуры на уровне -20…-25 градусов, и дневные — -15…-20 градусов», — объяснил эксперт.

Он также спрогнозировал штилевой ветер в субботу и воскресенье. Есть вероятность солнечной погоды, а вот осадков во второй половине недели ждать не стоит.