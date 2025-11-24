Синоптик Шувалов предупредил москвичей о гололедице

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT о погоде в Москве на текущей неделе.

По его словам, в столице ожидается средиземноморский воздух.

«Первый циклон — мы сейчас испытываем его влияние. К вечеру понедельника температура поднимется до +6 градусов. Завтра уже будет прохладнее — порядка 0…+2 градусов», — отметил эксперт.

Как пояснил синоптик, в среду и четверг прогнозируется поступление тепла с Балканского полуострова, Венгрии и Румынии. Однако не исключены ночные заморозки и гололед в течение недели.