Синоптик Шувалов предупредил москвичей о дождливом вторнике

По словам синоптика, сегодня, 24 марта, в городе поднимется ветер с порывами до 10–14 метров в секунду. Он будет предвестником дождя, который начнется ночью и продолжится во вторник, 25 марта.

Из-за длительности осадков и плотной облачности температура опустится до +3…+5 градусов после сегодняшних +10 градусов. В среду дожди станут слабее, а температура поднимется до +8…+10 градусов. Такой же прогноз на четверг. А в пятницу вновь ожидаются осадки, но уже при высокой температуре, предупредил специалист.