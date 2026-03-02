Синоптик Шувалов предупредил, что в Москве возможно образование гололедицы

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что на этой неделе в Москве ожидается теплая погода с небольшими колебаниями.

По данным эксперта, с 2 по 3 марта прогнозируется температура выше нуля: ночью около 0 градусов, днем — 0...+2 градуса. В понедельник предвидится небольшой дождь, а во вторник — дождь со снегом.

«В среду ожидаем небольшой провал вниз по температуре — -4...-2 градуса. Но ближе к вечеру подойдет очередной фронтальный раздел — и температура в четверг снова составит порядка 0...+2 градусов», — отметил синоптик.

Однако это потепление будет недолгим. В пятницу температура снова опустится до -4...-2 градусов. Такие перепады могут привести к образованию гололедицы, что является наиболее неприятным и опасным моментом на этой неделе.