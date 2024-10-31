Синоптик Шувалов предсказал петербуржцам мягкую и снежную зиму

В этом году петербуржцев ждет мягкая и снежная зима. Таким прогнозом поделился с «Петербургским дневником» руководитель прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов.

По его словам, на климат и погоду влияют течения в Тихом океане. Два года главенствовало теплое Эль Ниньо, теперь власть переходит к более холодному Ла Нинья. В связи с этим можно ждать крепкий минус в зимние месяцы.

Уже с 1 ноября в Петербург придет ощутимое похолодание с ветром с порывами до 25 метров в секунду. Не порадует теплом и зима. Хотя она все равно будет достаточно мягкой и, как добавил синоптик, очень снежной.