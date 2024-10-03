Синоптик Шувалов посоветовал не ждать от октября такого экстремального тепла, как в сентябре

Экстремально теплый и сухой сентябрь побудил многих задуматься, ждать ли бабьего лета в октябре или погода исчерпала все лимиты тепла. Тем не менее, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил радио Sputnik , что бабье лето все еще возможно.

В первой половине октября температура останется теплой, хотя и не такой аномально высокой, как в сентябре — ожидается, что она будет выше нормы на 2-4 градуса. Что касается прогноза на будущее, Шувалов отметил, что в начале октября слово «антициклон» будет упоминаться гораздо чаще, чем «циклон».

Это свидетельствует о доминировании антициклонов в атмосферной циркуляции. После небольшого перерыва россиян ожидает ясная погода, которая, скорее всего, наступит около 12–14 октября. Таким образом, бабье лето еще отметится на нашем климатическом горизонте — хотя и поздно и не столь жаркое, но все же будет.