Синоптик Шувалов пообещал жителям средней полосы России теплый сентябрь

Сентябрь в средней полосе России продолжит погодную тенденцию второй половины августа. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, в начале осеннего месяца температура воздуха будет выше нормы на 4-6 градусов. Впоследствии аномалия станет медленно убывать. К концу сентября столбики термометров покажут отметку около +15 градусов.

Синоптик также дал комментарий по количеству осадков. Первые дни осени дождями не омрачатся, заверил эксперт.