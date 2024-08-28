Синоптик Шувалов пообещал жителям средней полосы России теплый сентябрь

Сентябрь в средней полосе России продолжит погодную тенденцию второй половины августа. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, в начале осеннего месяца температура воздуха будет выше нормы на 4-6 градусов. Впоследствии аномалия станет медленно убывать. К концу сентября столбики термометров покажут отметку около +15 градусов.

Синоптик также дал комментарий по количеству осадков. Первые дни осени дождями не омрачатся, заверил эксперт.

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