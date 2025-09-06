Синоптик Шувалов пообещал вторую волну бабьего лета в Тюмени после 12 сентября

В текущем году Тюменская область ожидает двойной приход бабьего лета. Об этом сообщил nashgorod.ru .

Первый короткий период придет уже в ближайшие выходные, когда воздух в областном центре прогреется до +19…+20 градусов, а на юге региона — до +22…+23 градусов.

Уже 8 сентября в области похолодает. Как пояснил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, ненастная погода с чередующимися солнечными и дождливыми днями продлится на юге области до 12 сентября, после чего начнется второе бабье лето. По словам синоптика, вторая волна задержится чуть дольше — ориентировочно до 17 сентября.