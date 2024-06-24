Синоптик Шувалов пообещал комфортную погоду в Центральной России

В центральной России после периода дождей и похолодания установится комфмортная погода. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, единственный день на этой неделе, в который может пройти дождь, это среда. В остальные — осадков не предвидится.

Центральная Россия дальше будет во власти балтийского антициклона. Днем температура будет прогреваться до +24 градусов в начале недели и до +27 — в конце.

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