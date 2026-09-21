Синоптик Шувалов пообещал югу России возврат к 25 градусам тепла после дождей

На этой неделе южные курорты России окажутся во власти циклона, однако похолодание будет кратковременным. Об этом в пресс-центре ИА НСН заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозу специалиста, атмосферный фронт достигнет Краснодара уже в среду, а в пятницу принесет осадки в Крым. Дожди преимущественно пройдут в горных районах, но грозы ожидаются и на побережье.

Температура воздуха снизится в среднем на пять градусов, но сразу после прекращения осадков вернется к комфортным отметкам в 23–25 градусов.

«После двух дней периода осадков на юг вернется благоприятная бархатная погода», — отметил эксперт.