Синоптик Шувалов: погода без осадков пробудет в Петербурге ближайшие пять дней

Жителям Петербурга пообещали погоду без осадков в течение ближайших пяти дней. Как рассказал изданию Gazeta.SPb синоптик Александр Шувалов, температура воздуха в городе на Неве будет держаться в районе +10, +12 градусов.
После 20 октября в Петербурге могут пойти дожди, но не сильные. Что касается температуры воздуха, она не будет сильно низкой. Шувалов добавил, что заморозков в ночное время суток горожанам ждать не стоит.
Во вторник, 15 октября, в Ленинградской области выпал первый снег. Осадки настигли регион преимущественно на востоке.
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