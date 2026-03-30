Синоптик Шувалов подчеркнул, что теплая погода в Москве сохранится на текущей неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился с RT наблюдениями о погоде в Москве на ближайшую неделю. Он подчеркнул, что теплая погода сохранится, хотя прогнозы о достижении +20 градусов кажутся ему завышенными.

Шувалов отметил: «Я думаю, что (прогнозы. — ред.) в +20 градусов все-таки перебор. Будет +13…+19 градусов до конца недели».

По его словам, в середине недели ожидается «размытая циклоническая депрессия», которая придет из Каспийского региона. Однако сила и интенсивность циклона будут потеряны, и лишь местами пройдут умеренные дожди.

«Первые два дня солнечные и ясные, а со среды увеличение облачности и большая вероятность дождя», — заключил синоптик.