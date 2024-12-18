Синоптик Шувалов: нижняя точка похолодания в Центральной России придется на утро 19 декабря
По прогнозам руководителя прогностического центра «МETEO» Александра Шувалова, нижняя точка похолодания в Центральной России придется на утро 19 декабря. Об этом написал Life.
В этот день ожидается -16, -18 градусов. Однако уже во второй половине дня начнется потепление: пойдет снег, и температура повысится.
«По повышению температуры уже в пятницу утром мы попадаем в теплый сектор Атлантического циклона, и температура повышается до 0… +2 градусов», — отметил синоптик.
Средняя температура декабря составит около -16... -18 градусов, а выпавший снег не растает до конца марта, добавил он.
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