Синоптик Шувалов: нижняя точка похолодания в Центральной России придется на утро 19 декабря

По прогнозам руководителя прогностического центра «МETEO» Александра Шувалова, нижняя точка похолодания в Центральной России придется на утро 19 декабря. Об этом написал Life .

В этот день ожидается -16, -18 градусов. Однако уже во второй половине дня начнется потепление: пойдет снег, и температура повысится.

«По повышению температуры уже в пятницу утром мы попадаем в теплый сектор Атлантического циклона, и температура повышается до 0… +2 градусов», — отметил синоптик.

Средняя температура декабря составит около -16... -18 градусов, а выпавший снег не растает до конца марта, добавил он.