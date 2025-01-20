Синоптик Шувалов: небольшой снегопад придет в Москву в ближайшие дни

Этот зимний сезон не обещает 30-сантиметрового снежного покрова, но небольшой снегопад в Москве намечается уже в ближайшие дни. Температура снизится до 8–10 градусов ниже нуля, сообщил Life директор метеорологического центра «Метео» Александр Шувалов.
Снег станет хрустящим. Возможно, это не будут высокие сугробы, но земля покроется снегом уже на этой неделе. Вся предстоящая неделя, за исключением сегодняшнего дня, будет холодной. В ночь с 20 на 21 января температура опустится до -8 градусов в Москве и до -10 градусов в Подмосковье, сказал эксперт.
Как заметил Шувалов, отрицательные температуры сохранятся как минимум до 24 января.
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